No atizar la guerra con más armas a Ucrania, exige a Estados Unidos y la Unión Europea

S

obre la noticia de que la Unión Europea (UE) creará una fuerza militar para Ucrania resalta el error catastrófico de ese continente y Estados Unidos con sus 100 mil soldados desplegados en ese continente.

La inteligencia más elemental obliga a sentarse a dialogar con Rusia para encontrar la verdadera solución. Estados Unidos y la UE llevan a la humanidad al colapso mundial, a una verdadera tragedia para todos los seres humanos. Deben actuar con humana sensatez para un único camino: negociar. Deben entenderlo. Si no, en unos días, semanas, será demasiado tarde. No atizar la guerra dando armas a Ucrania, exigimos.

José Lavanderos

El AIFA representa la nueva moralidad

En la película Gladiador, Marco Aurelio dice al general Máximo: Existió un sueño llamado Roma . Ahora, con el nuevo aeropuerto, nuestro Presidente le dijo al general secretario Luis Cresencio Sandoval: Existió un sueño llamado AIFA , y espero que se entienda que este nuevo aeropuerto representa la nueva moralidad , que marca pauta a gobernadores y políticos, estén o no a favor de la Cuarta Transformación.

Tomás Arellano S.

Aconseja a electores renovar su credencial después del 10 de abril

Hace una semana quise renovar mi credencial de elector (vencida en 2021) para votar el 10 de abril en la revocación de mandato. Me llevé una gran sorpresa cuando el funcionario aseveró que si cambiaba ese documento por uno de 2022 no podría ejercer ese derecho, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un corte el 14 de febrero de este año y a todos aquellos que tuvieran una credencial con fecha posterior les será imposible votar. Con esa información, decidí renovarla después del 10 de abril.

¡Hago un llamado urgente al resto de la población para que no cambie su credencial del INE hasta después de esa fecha! El instituto debería informar una decisión de esa importancia. ¿Desde cuándo no se puede votar con una credencial actualizada? Me parece una aberración, digna del INE y sus secuaces.

Graziella Barabino (Cuernavaca, Mor.)

Asegura que en Ciencias Tv chantajean y desinforman

Tal como mencioné en este espacio, el proyecto Ciencias Tv chantajea y desinforma a la comunidad universitaria. Ahora dicen que la rescisión del contrato con la Facultad de Ciencias será por su participación en el movimiento UNAM No Paga, y además indican que son acosados, cuando es al revés: desde esa plataforma y otras ellos han dañado la reputación y la honra de profesores, incluyendo la mía.