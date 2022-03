Pero para la justicia rusa está demostrado que Navalny estafó a sus donantes por 2 millones 630 mil rublos (cerca de 500 mil pesos), aunque decenas de miles de rusos no formularon ninguna queja, conscientes de que sin sus aportaciones voluntarias no hubieran podido funcionar el Fondo de Lucha Contra la Corrupción (FLCC) y otras iniciativas del principal rival del presidente ruso, Vladimir Putin.

La defensa presentó a 30 testigos, asiduos donantes del FLCC, que declararon en el juicio que no se sentían estafados, mientras Navalny, al ser interrogado el 11 de marzo, se declaró inocente y afirmó que los testigos de cargo se ven como falsos y obligados a declarar en mi contra .

El opositor, apenas se dio a conocer la sentencia, hizo saber su opinión a través de Twitter: “Nueve años. Qué le vamos a hacer. Como decían los protagonistas de mi serie favorita The Wire (El Cable): ‘You only do two days. That’s the day you go in and the day you come out’ (Sólo tienes dos días: el día que entras y el día que sales). Hasta tenía una camiseta con ese lema, pero las autoridades carcelarias me la quitaron por considerarla extremista”.

Después se difundió una declaración de Navalny, en la cual agradece a todos por el apoyo brindado y subraya: la mejor forma de ayudarme, igual que a otros prisioneros políticos, no es lamentándose y pronunciando palabras de ánimo, sino haciendo algo . Y exhorta a sus seguidores a hacer cualquier acción contra el régimen de Putin, que nos miente y roba. Cualquier acción contra estos criminales de guerra .

La víspera de que concluyera el enésimo juicio contra Navalny, su equipo de colaboradores dio a conocer una nueva denuncia, con resumen incluido en un video en YouTube sobre el lujoso yate Sheherezade, atracado en un puerto del norte de Italia, de 140 metros de eslora, valuado en 700 millones de dólares y cuya tripulación está integrada casi totalmente agentes del Servicio Federal de Protección, el cuerpo de élite que cuida la tranquilidad del primer círculo presidencial en Rusia.