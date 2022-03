Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de marzo de 2022, p. 27

Monterrey, NL., El gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, aseguró ayer que ex colaboradores de la administración de Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021), El Bronco, así como algunos de sus proveedores, se han acercado a autoridades estatales para buscar ser testigos protegidos y brindar información de diversos delitos cometidos el sexenio pasado.

En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que se integran más carpetas de investigación contra ex funcionarios, entre ellos el ex secretario general de Gobierno, Manuel Florentino González Flores; el de Desarrollo Sustentable y Movilidad, Manuel Vital; el de Salud, Manuel de la O, y la ex secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz.

Son miles de millones de pesos que el gobierno pasado se llevó en Salud, en Educación, en el DIF, Protección Civil, Seguridad Pública, en el ICIFED (Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León), en el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), y no acabo; es interminable la corrupción que había en el gobierno anterior , recalcó.

En cuanto a El Bronco, quien fue detenido el pasado martes por presunto uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de 2018, García indicó que el proceso, cuyo expediente ya está en instancias federales, tardará semanas o meses en ser resuelto.