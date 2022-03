De Los Corresponsales

Miércoles 23 de marzo de 2022, p. 25

Conductores de transporte turístico, de carga y pasajeros pertenecientes a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) realizaron ayer un paro nacional en el que bloquearon de manera parcial, por casi 10 horas, varias carreteras en todo el país para exigir seguridad, remplacamiento para sus unidades, reducción de los precios de los combustibles, la prohibición de camiones de doble remolque, alto a los abusos y extorsiones de las autoridades, así como la disminución de las tarifas de peajes en las autopistas.

La movilización fue anunciada por el gremio la noche del lunes, pero debido a la escasa difusión sorprendió a miles de automovilistas que quedaron varados.

En el valle de México, de manera coordinada y simultánea, desde las siete de la mañana los choferes comenzaron a dirigir sus unidades a las principales vías de acceso a la capital del país, entre ellas las que comunican con Puebla, Texcoco, Querétaro y Pachuca.

En esta última, unos 50 autobuses se estacionaron en posición perpendicular en la caseta de cobro de San Cristóbal Ecatepec para impedir la circulación en cinco de los seis carriles; permanecieron ahí casi hasta las seis de la tarde, cuando comenzaron a retirar los bloqueos con la promesa de la Secretaría de Gobernación de que sus demandas serán atendidas este miércoles.

Es la primera protesta que se realiza en la principal ruta para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de su inauguración el lunes pasado; la fila de automotores alcanzó cerca de siete kilómetros.

Tito Manrique Gómez, operador de un camión turístico y quien tiene más de 40 años en el oficio, manifestó que autoridades federales quieren sacar de circulación todas las unidades de modelos anteriores a 2012.

Otra de las razones por las que estamos aquí es la inseguridad que vivimos en las carreteras y los altos peajes. Por ejemplo, para cruzar el Circuito Exterior Mexiquense, de Chalco a Jorobas, pagamos 950 pesos , reprochó.

Durante el día también hubo caos vial en la Vía Morelos, a la altura de Laureles, y en la José López Portillo, cerca de donde se ubica el astabandera de Tultitlán.

En la vía México-Querétaro, los transportistas primero estuvieron en la caseta de Tepotzotlán y luego se trasladaron a la avenida Conscripto, en los límites entre Naucalpan y la Ciudad de México.

La caravana avanzó a vuelta de ruedas y a su paso afectó el tránsito en Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

Algunos inconformes se dirigieron hacia los límites con la capital del país, donde una valla de policías les impidió entrar.

Alrededor de 25 elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se mantuvieron en los carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, frente a una docena de choferes que estacionaron sus unidades cerca de la estación Santa Martha Acatitla del Metro. Los quejosos sólo estuvieron en los accesos a la ciudad desde el oriente.