Periódico La Jornada

Miércoles 23 de marzo de 2022, p. a11

Madrid. El tenista español Rafael Nadal anunció que sufrió una fisura en una costilla que lo obliga a estar de baja entre 4 y 6 semanas , un serio contratiempo de cara a su preparación para Roland Garros.

Quería anunciarles que regresé a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells, que jugué con molestias , escribió Nadal en el inicio de una serie de mensajes en Twitter en los que explicó la situación.

Tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año, con muy excelentes sensaciones y resultados.

Roland Garros, que el astro de 35 años ha conquistado en 13 ocasiones, se disputa del 22 de mayo al 5 de junio y el mallorquín ve seriamente perturbados sus planes para la temporada europea sobre arcilla, empezando por el Masters 1000 de Montecarlo (10-17 de abril), para el que será en principio baja y donde en el pasado se coronó en 11 oportunidades.

También parece difícil verlo este año en otra de sus citas tradicionales, el torneo Conde de Godó de Barcelona (18-24 de abril), que ha ganado 12 veces.