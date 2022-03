▲ Para el premio Nobel 2021, el primer africano en más de 30 años, la literatura no puede frenar una guerra, pero nos dice que no permitamos que los tiranos abusen de nosotros. Foto Europa Press

Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de marzo de 2022, p. 5

Tristeza es el sentir de Abdulrazak Gurnah, premio Nobel de Literatura 2021, ante los refugiados de Ucrania, cuando una vez más se obliga a las personas a huir de sus países y perder a los seres queridos . Ante la amplia simpatía que reciben, declaró en una conferencia virtual que es sorprendente que este tipo de hospitalidad y preocupación humana no siempre se extendió también a los sirios, afganos e iraquíes que aparecieron en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, quienes fueron devueltos después de estar expuestos a la intemperie en pleno invierno. Esta publicidad ha servido para exponer esta actitud parcial o sesgada hacia las personas que vienen de distintos países , afirmó en conferencia el autor africano, cuya literatura atraviesa el tema de los refugiados.

Uno no puede tirarle un libro a un tanque para pararlo, la literatura no puede intervenir en la guerra de ese modo , dijo el escritor nacido en 1948 en Zanzíbar, una pequeña isla de Tanzania. “No creo que un autoritario lea un libro y se diga ‘creo que llevo toda la vida equivocado, voy a cambiar’. Lo que sí puede hacer la literatura es informarnos al resto de nosotros para que no permitamos que los tiranos abusen de nosotros.

Siento compasión, lo mismo que todos al ver algo que es sin duda un ataque cruel y malévolo sobre los lugares de muchas personas. Es terrible ser testigos de esto , expresó, aunque tienen cierta suerte por la forma en que los tratan los países vecinos, pero no todos los pueblos son bien recibidos así . Consideró que la reticencia en países de Europa hacia los migrantes responde a cierto racismo , y agregó que no es difícil aprender que la generosidad y amabilidad son preferibles a la crueldad y a la fealdad. No hace falta ser muy listo para entenderlo .