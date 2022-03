Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 22 de marzo de 2022, p. 34

Zacatecas, Zac., La falta de precipitaciones de aguanieve en los pasados meses de diciembre y enero causó serios estragos en el sector rural de Zacatecas, pues su ausencia provocó que la mayor parte de los bordos, abrevaderos y pequeñas represas de la región centro-norte de la entidad se encuentren sin agua para que beban los hatos de reses, cabras y borregos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Conagua indica que el ciclo de lluvias en el clima estepario de Zacatecas tiene normalmente dos periodos anuales; uno de ellos corresponde al invierno, entre los meses de diciembre y enero. Luego en el verano, por lo general llueve de junio a septiembre; ambos periodos dejan una precipitación promedio anual de 350 a 400 litros de agua por metro cuadrado.

Sin embargo, en el invierno anterior no hubo aguanieve, lo que al momento perjudica a cientos de productores rurales de ganado bovino, caprino y lanar, no sólo porque los estanques naturales no se recargaron de agua para que los animales abreven, sino también porque la falta de lluvia mantiene a los agostaderos totalmente secos, sin pastos ni matorrales frescos que sirvan como forraje.