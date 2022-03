L

a andanada unanimista contra Rusia, por parte de la comunidad internacional no se detiene. Una andanada de dos caras: la reprobación contundente de la guerra de Putin contra Ucrania, y la competencia vehemente por imaginar y proponer las peores sanciones posibles contra la hiena autoritaria que gobierna Rusia. El gobierno de Estados Unidos y los medios de ese país, son ahora angelicales. Viven este momento con júbilo impetuoso, como hace tiempo no ocurría.

EU vuelve a tener el mango de la sartén asida a dos manos. Puede decidir lo que sea, todo será aplaudido por la comunidad internacional . Esta comunidad es, para ella misma, como lo señaló con tino, en la ONU, un vocero de China, el selectísimo grupo formado por Estados Unidos y Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón, no más. Hoy también caben los ucranios, porque son europeos, de los nuestros ; pasan a través de la criba que elimina a todo aquel que a la vista sea oscurito. En esa comunidad internacional también hay unos más iguales que otros. Está el Gran Jefe y su cohorte. El de arriba, y los súbditos, hoy más serviciales y fieles que nunca.

Los demás (los más), los que vivimos a la intemperie, fuera de la comunidad internacional , somos corralones para la caza y la conquista, reserva de mano de obra, consumidores de gadgets. Negros y brownies, amarillos, greasers tercermundistas.

El sur global carece de la postura activa de la comunidad internacional respecto del conflicto en Ucrania; incluye a China y su gran peso político. El sur global no ha colaborado con sanciones nunca vistas contra Rusia. Y no es que no le duela la experiencia atroz que vive la población civil ucrania. El dolor no puede ser ajeno a nadie. Pero advierte que el tema no se agota en esa lacerante experiencia. La comunidad internacional ha entregado el mando entero a EU; el sur resiste y desconfía. El tirano que explota, bombardea, y aplasta a cuantos puede con su infame bota y su poder descomunal, no es Rusia, es EU y es Europa.

EU ha mantenido hasta hoy la postura de que Ucrania soporte y combata. Zelensky continúa cumpliendo la orden; por momentos flaquea, se queja, dice que sí quiere negociar una salida. Biden quiere derrotar a Rusia con los ucranios armados por la comunidad internacional . Europa obedece y opera el mismo infamante juego.