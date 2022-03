Su insistencia en denunciar las irregularidades de la indagatoria llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictaminó que en las muertes de mujeres se debe verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género.

Lidia Florencio fue otra de las mujeres que relató el feminicidio de su hija. El homicidio de Diana Velázquez no tuvo la atención de ningún medio de comunicación, nos dimos cuenta, con indignación, de que Dianita sería olvidada . La indiferencia la obligó a salir a las calles a tomar espacios públicos para gritar que ella fue asesinada. Ni una asesinada más , gritaron decenas de asistentes al manifestarle su apoyo.