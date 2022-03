T

oda la mala vibra que han echado y seguirán echando los derrotados en la elección de 2018, y sus agregados chayoteros, no puede borrar un hecho: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que inauguró ayer el presidente López Obrador en Santa Lucía, es de primer mundo. Tal vez les choca que no lo hicieron ingenieros güeritos, como los que iba a traer Norman Foster, si no se hubiera cancelado el de Texcoco; probablemente odian que haya sido construido en tiempo récord por ingenieros y trabajadores mexicanos –ellas y ellos–, pero es un hecho que no pueden cambiar. El general de brigada Gustavo Vallejo, comandante del agrupamiento de Santa Lucía, cumplió. Lo hizo en el tiempo y con los recursos que le asignaron y con equipos de la más alta calidad. Por su lado, el general brigadier Isidoro Pastor, director general de la nueva terminal aérea, trazó el crecimiento que tendrá en los próximos años. Está destinado a ubicarse entre los más importantes. Se veía muy orgulloso y satisfecho el ensenadense secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un comentario agudo: Cuando los adversarios de la Cuarta Transformación usen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo disfrutarán en silencio . Ayer salieron y llegaron los primeros vuelos sin ningún contratiempo.

No simpatizan con el subsidio