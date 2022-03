La construcción de otro mundo posible siempre será tarea permanente de toda sociedad consciente que aspira a una vida digna para la mayoría de los mexicanos. Hoy hemos contribuido de una manera u otra a la terminación de esta obra, sólo es una meta, la vida sigue: los sueños, objetivos y metas continuarán, la utopía existirá para seguir caminando.

Colectivo Morena Chilangos

Please please me

El disco debut de The Beatles cumple 59 años de su aparición. El 22 de marzo de 1963 aparece en el mercado musical el álbum debut del cuarteto de Liverpool. Please please me, dando inicio a la leyenda del grupo de rock más influyente de todos los tiempos. Este álbum se grabó en un tiempo récord, en una sesión extenuante de 12 horas.

Hay que recordar que The Beatles venían de ser rechazados de discos Decca (para algunos historiadores y críticos de música se considerá el mayor error del siglo XX), el primero de enero de 1962. De la mano de su representante Brian Epstein consiguen una audición para discos EMI y bajo la dirección en el estudio de grabación de George Martin dieron forma a ese LP.

Recordemos que la firma EMI se encontraba en problemas financieros y darle una oportunidad al cuarteto de Liverpool no significaba riesgo alguno. Por otro lado, la música de The Beatles era destinada a la juventud de ese momento, lo cual se puede traducir en la premura de tiempo para grabar, y sólo a los grandes cantantes de la época, como Frank Sinatra y Ella FitzGerald, se les daba el privilegio de grabar un LP.

El título correcto del disco es: Please please me whit love me do and 12 other songs. Las canciones que lo componen son: I saw her standing there, Misery, Ana (got to him), Chains, Boys, Ask my why, Please please me, Love me do, P.S. I love you, Baby it’s you, Do you want to know you secret, A taste of honey, There’s a place y Twist and shout.

Hoy por hoy The Beatles es el grupo de rock más influyente de todos los tiempos tanto en la música, la moda y la cultura. No hay que olvidar los diferentes ritmos en los que se ve esta influencia, el rock, la salsa, el pop, la música romántica, etcétera.

Gustavo González García

Invitación

Recordando a Jack kerouac, el viajero solitario

El Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les invita a la ponencia: Recordando al viajero solitario: Jack Kerouac a 100 años de su nacimiento, el 22 de marzo del 2022 de 13 a 15 horas. Ponentes: Brenda Audelo Cardiel, Salvador Gallardo Cabrera Modera: Aldo Carrillo

La transmisión se realizará vía Youtube en el canal Videoconferencias FCPyS.