El desbordamiento del río, en septiembre del año pasado, ocasionó la muerte de 16 pacientes de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y afectó al menos 31 mil viviendas. En ese momento no se aplicaron protocolos que la Conagua ya tenía; eso nos hace creer que la inundación fue provocada , dijo.

El plan hídrico de Tula de Allende que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó a afectados y organizaciones en febrero para evitar inundaciones no soluciona el problema de fondo e incluye propuestas inviables, como revestir el río Tula, pues ello dará más velocidad al agua y afectará la recarga del acuífero, señaló René Romero, de la organización Conciencia Ambiental, Queremos Vivir. La dependencia omite la alternativa de inundar zonas de distritos de riego, apuntó.

Esta propuesta no atiende el problema de fondo, que es el manejo de los volúmenes. No se busca una alternativa al vertimiento del río Tula, y con la ampliación del cauce se va a generar tala. No nos oponemos a que desazolven el río, pero que se haga de forma cuidadosa y que respeten la vegetación. Además, siguen con la propuesta de enviar por el río el agua del Túnel Emisor Oriente (TEO) , señaló en entrevista.

Agregó que las organizaciones dijimos que no queremos que el agua del TEO se vierta al río Tula, sobre todo la contaminada, y el director de la Conagua, Germán Martínez, dijo de manera ambigua que se abrirían mesas de diálogo, pero al mismo tiempo afirmó que el proyecto avanzaría. No vimos sentido a las mesas, porque dicen que el proyecto empezará en abril .

La propuesta ciudadana es usar la infraestructura del valle de Mezquital, donde se pueden inundar los distritos de riego 3 de Tula y el 112 de Ajacuba.