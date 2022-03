Recordó que hace un año se definió el plazo de 24 meses para la salida de la planta y no hay avances. Sostuvo que se carece de un plan de trabajo y no se ha permitido a integrantes de la comisión acudir con ingenieros industriales a la planta para verificar el retiro de maquinaria. La Jornada solicitó a la Semarnat información sobre el avance del proceso de desmantelamiento, pero no respondió.

A un año de que venza el plazo estipulado por el gobierno federal para la salida de la planta cervecera Constellation Brands de Mexicali, Baja California, no hay avances visibles en su desmantelamiento. En marzo de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizó la comisión especial para dar seguimiento a este proceso, pero ha cambiado en tres ocasiones a los responsables, la Conagua no ha cancelado los permisos ni los derechos de descargas de agua y existe el riesgo de que se alargue el proceso y la planta se quede.

Cortez apuntó que la contraloría ciudadana, parte de la coordinadora nacional Agua para Todos, participa en la comisión especial conformada por los tres niveles de gobierno y colectivos sociales que se reúne cada mes, pero no hay un documento de referencia que diga cuál fue el convenio con el gobierno federal en marzo de 2020. .

Agregó: La cervecera dice que no tiene autorización de sus plantas en Veracruz o Ciudad Obregón de desmontar lo que están quitando aquí. En la última reunión se dijo que no es argumento válido: la empresa debe sacar su equipo . También dicen que no han obtenido permisos de la Comisión Federal de Electricidad para quitar cables. ¿Cómo es que si el gobierno pide que salga, no da facilidades?”