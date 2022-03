Certeza jurídica y atacar inseguridad, claves para aumentar la inversión

Consolidar el estado de derecho para mantener el capital, otro pendiente

Para Héctor Grisi el panorama es claro: al dinero le gusta lo aburrido, que no pasen cosas, no le atraen las emociones fuertes; le agrada que tengas una estructura estable, que no cause ninguna preocupación para que se pueda invertir y estar tranquilo.