D

urante el gobierno del presidente José López Portillo nos dijeron que debíamos prepararnos para administrar la abundancia gracias a la creciente extracción de los hidrocarburos. Quienes denunciaban los daños ambientales que ello causaba fueron calificados de amarillistas . Igualmente si protestaban por la destrucción de miles de hectáreas de imponente selva en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, para dar tierra a los jornaleros agrícolas del centro y norte del país. La de Uxpanapa, en Veracruz (200 mil hectáreas), perdió la mitad de su arbolado para reubicar a los chinantecos desplazados por la construcción de la presa Cerro de Oro. Les prometieron el paraíso. Fue lo contrario. La Lacandona, también ­diezmada.

El gobierno tenía un Programa Nacional de Desmontes, para arrasar la selva. La maquinaria para esa tarea, la proveía un secretario de Estado, que luego desgobernó Sinaloa. Se daban contratos de desmonte a periodistas afines al sistema y que descalificaban a los defensores de los pulmones verdes. Los contratos los vendían al mejor postor. Y en el sexenio de Salinas de Gortari el gobierno cooptó con cargos públicos a dirigentes de grupos ambientales y patrocinó la creación de ese negocio familiar que es el Partido Verde Ecologista.

Esos amarillistas demostraban con datos precisos la necesidad de no destruir las selvas para establecer la ganadería extensiva y/o cultivos no aptos para el trópico. Vacas en vez de árboles centenarios, en un país en que la mayoría no come carne por ser pobre. Esos amarillistas eran los científicos más calificados de las universidades y los nuevos centros de ecología creados por el Conacyt cuando lo dirigió con visión y eficacia Gerardo Bueno Zirón. El tiempo les dio la razón. En tanto, por pobreza integrantes de ejidos y comunidades indígenas mal utilizan los recursos naturales a su alrededor para subsistir.