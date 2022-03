L

a primera vez que supe de nuestro querido Gustavo fue en 2007, en una placita de la ciudad de Valencia, España. Las compañeras del caracol zapatista y la CGT participaban en un mercadillo vinculado a la Feria del Libro Anarquista. Te recomiendo un montón este libro , me dijo Rut Moyano. Sergio de Castro, quien conoció a Gustavo durante la revolución oaxaqueña de la APPO en 2006, que le prologó su libro Oaxaca, más allá de la insurrección, también me recomendó el libro; es mi texto de referencia , recuerdo que me dijo. Se referían al Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, publicado por primera vez en 1992, una especie de Biblia del posdesarrollo, escrito de forma colectiva y coordinado por Wolfgang Sachs, en el que la entrada Desarrollo fue escrita por Gustavo Esteva.

La edición que me recomendaron fue prologada por Gustavo en 2001: “Ha quedado atrás una era. Pero la nueva, la que dará sentido a ese tránsito, aún no acaba de comenzar. […] Prevalece en diversos círculos, particularmente en los centros de poder económico, el afán de cambiarlo todo… para que nada cambie”, escribió. Para mí, que buscaba generar un marco teórico crítico para mi tesis doctoral que me ayudara a entender qué significaba la propuesta zapatista ante las propuestas en Europa y del Estado Español de impulsar el codesarrollo , fue oro puro.

Al leer a Gustavo, encontré las claves para desmontar un discurso y unas prácticas basadas en el desarrollo , para generar otro adaptado al fenómeno migratorio. En lugar de luchar por un mundo sin fronteras, el codesarrollo implicaba continuar con el utilitarismo de las remesas de los migrantes, mientras fuera de las cámaras, se reprimía a los migrantes sin papeles, se les perseguía por su color de piel y encerraba en centros de internamiento para extranjeros; en definitiva, se les consideraba y se les trata como delincuentes. Gracias a Gustavo la apuesta fue centrarme en los empeños colectivos y emancipatorios de los migrantes organizados.

Gracias al Diccionario del desarrollo conocí a uno de los mejores pensadores del siglo XX, Iván Illich, el mejor crítico radical de la modernidad. Me maravillé cuando me enteré que Gustavo había sido su amigo y discípulo. En varios textos explicó cómo lo conoció y cómo el contacto con su perspectiva lo impulsó a girar de la izquierda marxista a una nueva forma de análisis basada en las propuestas illichianas de ámbitos de comunidad y de la convivencialidad. En 1983, Gustavo conoció a Illich: Esa noche José María Sbert nos invitó a cenar a su casa. Quedé sacudido y deslumbrado. Su edificio intelecutal estaba construido por palabras como convivialidad y vernáculo, que yo había oído en pueblos y barrios, no en la academia .