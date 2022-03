M

ientras los propagandistas del bloque Estados Unidos/OTAN/Unión Europea usan la herencia judía de Volodymir Zelensky para refutar las acusaciones de la influencia nazi en el gobierno del servidor del pueblo de Ucrania −asimilada a desinformación rusa en la nueva ortodoxia narrativa melodramática de los ‘comunicadores’ del mundo libre, occidental y judeocristiano de los regímenes Corona de excepción−, la terca realidad asoma con base en hechos verificables y exhibe un rostro distinto a las simplificaciones maniqueas en la hora de la espectacularización de la política: “democracia vs autocracia”, “Occidente vs la barbarie del neozarismo expansionista”. Y la verdad comunicacional, que nunca es objetiva, indica que EU, la OTAN y la UE están del lado de los nazis .

Como advirtió de manera temprana (2018) William I. Robinson, tras la mayor dependencia de la economía global del desarrollo y despliegue de sistemas ubicuos de control social de masas, represión y guerra promovidos por fracciones de la clase capitalista trasnacional (capital financiero especulativo, complejo militar-industrial-securitario, las industrias extractivistas y el capital de alta-tecnología/digital) para obtener ganancias y seguir acumulando capital frente al estancamiento – acumulación militarizada −, asomaba el rostro del fascismo del siglo XXI. El neoliberalismo con esteroides del trumpismo, el Brexit en Inglaterra y la proliferación de partidos y movimientos neofascistas y autoritarios en Europa –con su discurso xenófobo, de supremacía racial/cultural, un pasado mítico e idealizado, el milenarismo y una cultura militarista y masculinista que normaliza y glorifica la guerra, la violencia social y la dominación−, eran un conveniente recurso ultraderechista a la crisis estructural del capitalismo global.

En la coyuntura, con sus sanciones y censuras, su rusofobia desplegada y sus mentiras en formato épico-humanitario, la dictadura del pensamiento único neoliberal desembocó en el orwelliano discurso único de los estrategas de la nueva realidad plutocrática de Davos, con su deriva, el putinazismo , según la punzante expresión satírica acuñada por el siempre mordaz CJ Hopkins. Y dialécticamente, los nazis ucranianos ( nacionalistas en la jerga propagandística occidental), agrupados en organizaciones extremistas como Pravy Sector (Sector Derecha), abiertamente antisemita y homófobo, y Svoboda (Libertad), singularizados en el batallón Azov −y otras milicias privadas como los batallones Donbás, Aidar y Dnipro, DUK (Cuerpo de Voluntarios de Ucrania) y el C14, antigua ala juvenil del partido ultranacionalista Svoboda, autorizado a realizar pogromos, incluidas purgas de gitanos y ataques contra grupos feministas y LGBT con patrocinio del Estado−, son una burda tontería producto de la propaganda rusa , ya que Zelensky… es judío.