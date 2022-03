Resaltó que Morena se aferró y sacó adelante ese documento que se presentó en el Senado por parte de Pedro Haces y Miguel Ángel Navarro. Aquí en la Cámara Alta nosotros, los panistas, votamos en abstención y se les advirtió que había que ver las letras chiquitas, porque podían afectar a los trabajadores. Qué bueno que el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, ya dijo que esa minuta no se va a dictaminar, y lo que mencionó el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la vetará, por ello no tiene ninguna posibilidad de dictaminarse, pero qué bueno que así sea .

Rementería indicó que a esta minuta se le va a aplicar el artículo sexto, pero el cesto de la basura. Ya no se va a dictaminar, como muchas otras que se quedaron durmiendo el sueño de los justos. Ya está muerta .

Los coordinadores del PAN y el PRD en el Senado, Julen Rementería y Miguel Ángel Macera, respectivamente, destacaron que la minuta que permite a las empresas descontar los créditos de nómina de los trabajadores y pagarlos a entidades financieras ya está muerta. Ya no tiene viabilidad y se quedará en el archivo . En entrevistas por separado, coincidieron en que ya no será dictaminada, será congelada .

Por su parte, Mancera señaló que se va a quedar congelada, ya escuchamos al coordinador Monreal que así lo manifestó, que no será dictaminada. Morena tiene mayoría en las comisiones dictaminadoras y no le van a dar trámite, ahí se va a quedar. Le podemos augurar lo que alguna vez dijimos, que no debiera pasar .

Precisó que si se queda congelada, pueden suceder dos cosas: que en otra Legislatura se reviva el dictamen y la otra es que se deseche para siempre. Mi impresión es que esa iniciativa nació sin viabilidad . Yo veo más probable que se quede en la congeladora. La verdad no debió haber avanzado porque afecta directamente a los trabajadores .