Detalló que ni la IATA ni la OACI han expresado abiertamente que el AIFA tiene estatus internacional, más allá del aval que dio el propio gobierno federal. Si bien las compañías mexicanas Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico iniciarán operaciones a partir de hoy, así como la venezolana Conviasa, ¿por qué las aerolíneas extranjeras no se han involucrado? , pregunta.

Gómez explicó que las implicaciones de la certificación son varias, una de las más importantes es que las aseguradoras no cubren operaciones desde instalaciones que no cuentan con el aval internacional.

El otro problema es que México perdió la categoría 1 de seguridad dada por el regulador en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, lo cual limita las operaciones con ese país en plena recuperación de la industria tras la crisis originada por la pandemia.

Datos de ese organismo muestran que en enero 77.17 por ciento de los pasajeros en México transportados en operaciones internacionales lo hicieron con destino a la región de Norteamérica y de esa proporción 92.44 por ciento fue hacia Estados Unidos y el resto con Canadá.

Gómez detalló que las aerolíneas mexicanas no pueden ampliar operaciones mientras no se tenga la categoría 1 y esto representa una pérdida de hasta 5 mil millones de pesos. En el caso del Felipe Ángeles significa que no se pueden abrir rutas con Estados Unidos y que en el corto plazo no se cumpla con su objetivo inicial: reducir la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.