E

s costumbre de la columneta, cuando decide abordar un asunto que inevitablemente la meterá en embrollos, recurrir al acompañamiento de algunos padrinos o ángeles de la guarda (bodyguard, le llamaría Whitney Houston a Kevin Costner en 1992, en el filme homónimo de Mick Jackson). Los guardas encargados de ayudar, proteger y vigilar a los humanos (y por supuesto, asesorar y coachear a la columneta) son miembros de las nueve jerarquías que existen en torno al Supremo Hacedor, para glorificarlo permanentemente y dar testimonio de su inconmensurable y eterno poder. (Te fregaste, Luzbel, te fregaste). Si llega a ser del interés de alguien conocer cuáles son esas divinas jerarquías celestiales, sus territorios y campos de acción, me lo dicen y les platico el chisme completo.

Bueno, pues para esta ocasión he recurrido a una pareja de clase superior, para que me impida errar más de lo acostumbrado. Se trata de mis asesores Joan Corominas y María Moliner. El primero, filólogo catalán (1905-1997), autor del diccionario esencialmente crítico etimológico considerado la historia de las palabras . Ella (1900-1981), filóloga y lexicógrafa. “Realizó –dice García Márquez– una hazaña sin precedentes: escribió, a mano, el diccionario más completo, útil y acucioso de la lengua castellana”. Y algo más que asombra y conmueve: al final de su existencia, María perdió, por una gravísima afección cerebral, la memoria y el lenguaje. Ella, la que nos dio un universo de signos, sonidos, que fue capaz de explicar los nombres de cuanto éramos capaces de ver degustar, oler, palpar y aun imaginar y pensar.