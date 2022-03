E

n la página 111 del libro La cancelación. El pecado original de AMLO, su autor, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, narra una reunión que tuvo con el empresario Carlos Slim, en la que también estuvo presente su hijo Marco Antonio, quien tiene a su cargo Grupo Inbursa. El tema fue el aeropuerto de Texcoco. Ya en esos días, Andrés Manuel López Obrador era objeto de una andanada de ataques por la cancelación. Slim propuso que la obra quedara en manos del sector privado, pero reconoció que no sería posible terminarla en 2024, como era interés del Presidente. Trató otro tema: si se construía el aeropuerto de Texcoco, iba a quedar vacante la superficie que hoy ocupa el Benito Juárez, que es mayor a Ciudad Universitaria. La idea era urbanizarla y venderla. No prosperó la idea. Andrés Manuel se mantuvo firme en el Felipe Ángeles, que hoy emprende el vuelo. Dos negocios fabulosos, el aeropuerto de Texcoco y el sueño inmobiliario, se fueron a pique. Es de lectura necesaria el libro del ex secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriú, porque jugó un papel estelar en ese cargo.

Amigo, enemigo

¿Cuál es la diferencia entre ser amigo o enemigo del fiscal Alejandro Gertz Manero? Veamos el caso de Emilio Lozoya. Fue extraditado de España a México la madrugada del 17 de julio de 2020. No llegó al reclusorio, sino a un hospital de lujo. No se permitió a los periodistas que le tomaran fotografías. Su prisión fue un localizador electrónico. Disfrutó su libertad, incluso para seguir sus negocios, hasta que incurrió en la prepotencia de dejarse fotografiar en un restaurante de lujo en octubre de 2021. Vino el escándalo y el fiscal no tuvo más salida que encarcelarlo. En cambio, a su cuñada política, la señora Laura Morán, de 98 años, y su hija Alejandra Cuevas Morán, de 69, a quienes acusa de no haber atendido debidamente la salud de su hermano Federico, lo que supuestamente lo llevó a la muerte, las ha perseguido sin misericordia y están en la cárcel. El fiscal quiere que sigan presas y los ministros de la Suprema Corte tuvieron la oportunidad de darles la libertad, pero no quisieron enemistarse con él y acordaron alargar su proceso. Otro caso: Ricardo Monreal lo convocó a una reunión privada en el Senado para responder a diversos señalamientos. Se resignaron a que no aclarara la llamada telefónica que alguien grabó en la cual habla de su influencia sobre ciertos ministros.