Se congratula por la inauguración del AIFA

A

un cuando el pueblo de México ya había otorgado veredicto –elegir un gobierno propio–, en octubre de 2018, el grupo ganador organizó con recursos propios una consulta popular para tomar la primera decisión histórica del nuevo ciclo en la conducción del Estado nacional: cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

Es oportuno recordar la brutal embestida de los enemigos de la razón –los intereses creados–, quienes enloquecidos despotricaron contra la respuesta de millones de mexicanos que decidieron romper de una vez y para siempre la relación corrupta, enfermiza y de contubernio entre poder público y privado.

Justo en esta fecha tan emblemática de la historia patria (el nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García), el gobierno de la Cuarta Transformación, con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entrega a los mexicanos el fruto más dulce del esfuerzo colectivo; motivo que nos alegra, enorgullece y dignifica al cantar a los cuatro vientos ¡misión cumplida!

Daniel Moctezuma J.

Pide atender agresiones a periodistas

Por décadas he vivido de cerca el problema de la agresión a periodistas, como dirigente de la Unión de Periodistas Democráticos y como parte del oficio. Este tiempo me sirvió para desconfiar de la participación de los organismos extranjeros de periodistas, que sólo vienen a intervenir y presentar denuncias fuera de contexto. La situación actual, que no es diferente de las anteriores, está siendo utilizada por medios y periodistas opositores al régimen para echar leña al fuego, al grado de calificarla, en algunos casos, como crímenes de Estado. La muerte lamentable de periodistas debe ser abordada de inmediato por las autoridades responsables, municipales, estatales y federales, así como por los dueños de los medios donde laboraban los agredidos. Al servir a la campaña política que al respecto tiene la oposición, a ésta le beneficia el aumento de las agresiones y el problema se está exacerbando con fines peligrosos. Es urgente revisar esa situación.

Tere Gil

En memoria de Alejandro Dabat

Murió nuestro querido Alejandro Dabat. Gran conocedor de la economía mundial desde una visión crítica. Apasionado del conocimiento, incansable investigador y maestro. Siempre rodeado de jóvenes. Generoso con su saber y claro en sus enseñanzas. Cuánta falta nos vas a hacer Alejandro, ahora que la guerra ensombrece el porvenir. Nadie como tú para explicar el conflicto, para comprenderlo y brindar herramientas para enfrentarlo.

Blanca Rubio y Ana María Aragonés