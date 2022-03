Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 21 de marzo de 2022, p. 23

Santiago. La primera semana de Gabriel Boric en la presidencia de Chile resultó una mezcla entre el esfuerzo por marcar diferencias de estilo y cumplir promesas de campaña, a la vez sacudida por un baño de realidad acerca del desafío de gobernar, sobre todo cuando prevalecen desconfianzas de larga data que ponen a prueba la voluntad y la perseverancia.

Quedará registrado en la historia que, en el segundo día del nuevo gobierno, la ministra del Interior, Izkia Siches, fue recibida a balazos en las inmediaciones del poblado indígena de Temocuicui, al cual buscaba ingresar como prueba de la honestidad presidencial cuando dice querer establecer un diálogo directo con el pueblo mapuche en su territorio.

El asunto se enredó más cuando ella, pese a la gravedad de lo acontecido, decidió no interponer una denuncia criminal por atentado contra la autoridad, señal de los nuevos tiempos que corren; pero su subordinado, el subsecretario Manuel Monsalve, dijo que evaluaban hacerlo. Las cosas no quedaron ahí, sino que entre ambos hubo otro entrevero cuando ella dijo que en el lugar de la emboscada había señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuches y creo que esas son parte de conversaciones que debemos tener ; lo cual el subalterno contradijo afirmando que las personas están condenadas por un delito tipificado en el Código Penal, desde esa perspectiva no son presos políticos .

Siches finalizó su semana inaugural contagiada de coronavirus y por tanto en cuarentena, lo cual la alejará de las calles y de los medios, aunque sigue ejerciendo y usando sus redes sociales.

Como si lo anterior fuera poco, la semana terminó con la policía reprimiendo a placer a los manifestantes que todos los viernes se reúnen en la denominada Plaza Dignidad, en Santiago, reclamando por la libertad de unos 60 presos de la revuelta que están en las cárceles desde 2019 sin cargos en su contra. Esa actuación policiaca desató cuestionamientos a Siches y a Boric desde la propia coalición gubernamental, el pacto Apruebo Dignidad.

La otra cara de la moneda, la de las cosas que salen bien, logró estar presente cuando el gobernante cumplió uno de sus compromisos con el mundo ecologista: firmar el Tratado de Escazú y enviarlo a ratificación legislativa, justo cuando la primera reunión de la Conferencia de las Partes tendrá lugar entre el 20 y 22 de abril en Santiago.