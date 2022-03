Por su parte, el socio comercial de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene a Changpeng Zhao, empresario chino-canadiense, en el ramo financiero, quien se ubica en la posición 15, con 72 mil 200 millones de dólares.

Países como Argentina, Colombia o Perú no tienen ningún magnate en el top 100, el cual está basado en la clasificación en tiempo real obtenida de Bloomberg, The Richest, Money Inc, Cheat Sheet, GOBankingRates, Celebritynetworth, Wealthygorilla, Forbes y más, recopilando una lista de 501 multimillonarios en total.

EU y China, en la cima

Estados Unidos tiene a 38 magnates en la lista de las personas más ricas del mundo y China, a 15, que si bien ésta nación ha estado produciendo nuevos multimillonarios, especialmente mujeres, mucho más rápido que cualquier otra latitud del orbe, los potentados estadunidenses siguen siendo más ricos que los de Pekín, pues aquellos controlan alrededor de 32 por ciento de la riqueza combinada de todos los multimillonarios conocidos , mientras los de China representan alrededor de 27 por ciento.

La capitalización de mercado total de las cuatro empresas más grandes de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet (matriz de Google), es equivalente a las 500 empresas no controladas por el Estado más valiosas de China, según Rupert Hoogewerf, presidente e investigador del Informe Hurun.

Al 21 de febrero pasado, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y fundador principal directivo de SpaceX, tenía un patrimonio neto valorado en 220 mil millones de dólares, lo que lo convertía en el hombre más rico del mundo, seguido por el fundador y ex director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos (valor neto: 177 mil millones de dólares).