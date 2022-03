Hay ciertas industrias que definitivamente (están a la espera) por el hecho que haya una discusión, por ejemplo de la reforma eléctrica, y que haya un proceso legislativo en el que tenemos fe de que saldrá una buena legislación, pero hasta que esa ley no salga, la gente en ese sector no va a invertir más.

–¿Pesa más la parte global que lo local a la hora de tomar decisiones de inversión?

–Las dos son igual de importantes, pero proyectos buenos se van a hacer. México ofrece muchas cosas buenas y sí hay preocupaciones en algunas zonas, pero las partes buenas son mucho mayores, mucho más numerosas que las malas.

–¿Qué proyectos tienen potencial?

–Incremento en líneas de producción en varias industrias, metalmecánicas, automotrices, en cadenas de producción o de suministro para empresas grandes globales.

Algo nos enseñó la pandemia, no necesariamente todos tus insumos deben venir del otro lado del Pacífico o del Atlántico, para servir el mercado de Norteamérica, México ofrece una situación inigualable, muchas de estas empresas globales, internacionales, que sirven este mercado quieren tener más de cerca sus cadenas de suministro.

–Y sobre los proyectos de infraestructura que han salido en esta administración ¿los ven viables, financieramente hablando?

–Esos proyectos se financiaron con recursos del Estado, no conozco los detalles, pero estoy seguro que se hicieron los números y deben de ser viables a los ojos de los que lo construyeron, México necesita un nuevo Aeropuerto, entiendo porque se trata de hacer una refinería o un Tren Maya, entendemos cuál es el sentido; empero, necesitamos más proyectos, en todo el país, de agua, de energía, de transporte, de logística, necesitamos más proyectos.

“¿Algo que deberíamos hacer mejor en el país? Invertir más del lado del Estado y de la iniciativa privada, y para eso se debe hacer mucho.

El país ofrece mucho y estamos en una muy buena situación.

–¿Entonces, qué falta para detonar la inversión? ¿Proyectos locales?

–Definitivamente lo local, si hablas con los gobernadores debemos de tener más proyectos locales, municipales, estatales, pero también nacionales, hay carreteras, puertos, puentes, cosas que van a facilitar la logística y hacernos más eficientes.

Necesitamos tener más energía, no sólo va a importar el producto y su precio, importará cómo se hizo, el impacto ambiental.

–Sobre este tema local, hay puntos del país atacados por la inseguridad, ¿esto cómo afecta a la hora de hacer negocios? ¿Qué importancia le da el inversionista a estos temas?

–Muchísima, donde no hay seguridad no hay inversión. Donde no hay seguridad no hay consumo, donde no hay seguridad hay migración fuera de esas áreas, entonces una zona que no es segura no hay inversión.

Hay partes del país que desgraciadamente están sufriendo los estragos de esa inseguridad pública y hay otros en los que la gente se siente segura, que están controlados el crimen y la delincuencia; entonces, hay partes del país que si no se arregla la inseguridad no va a haber desarrollo, inversión y progreso de esa gente; si no hay seguridad no hay nada.

–¿Qué acciones concretas se deben tomar para que todo esto se disipe y la inversión reviente?

–Vemos casos de éxito en México; Nuevo León, Chihuahua, la capital del país, en el Bajío. Hay partes donde la situación de delincuencia es delicada, pero hay muchos lugares donde la situación para el desarrollo funciona, que es seguro, que la gente se siente segura, vendiendo, consumiendo y produciendo. Hay muchas historias de éxito que debemos tomar como ejemplo.

Es la principal prioridad del gobierno federal: darnos un ambiente seguro.

–Por último, ¿hay confianza en México?

–Sin duda alguna, hay puntos diferentes de vista, hay opiniones, hay gente apasionada, pero si ves a fondo lo que ofrece este país, la mano de obra, el consumidor, el consumidor mexicano que usa servicios bancarios en México es pagador, tiene una cultura de pago, es responsable, está poco apalancado, este es un lugar muy atractivo para hacer negocio.

