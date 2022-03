La situación, en medio de la algarabía por el marcador, fue controlada tras el final del primer tiempo por oficiales de la Policía Auxiliar. Entraron cerca de 80 personas, pero ya lo dispersamos , explicó una fuente al interior del club, mientras los elementos de seguridad reubicaban a los aficionados. No entrarán en grupo hasta que definamos un nuevo protocolo. Ellos pueden ver el juego como cualquier aficionado, pero no como barra .

La directiva de las Águilas anunció el viernes pasado que los barristas no tendrían acceso a los partidos de local, hasta la completa implementación del Fan ID, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Liga Mx. Sin embargo, cerca de 100 integrantes de La Monumental, más decenas de los otros grupos, pasaron por alto la seguridad y se reunieron tras el primer gol, de Roger Martínez (7’).

Mi nieto no quería venir cuando vio lo de Querétaro, pero hoy nos sentimos más tranquilos , expresó acompañado por el pequeño Santiago, fanático de Guillermo Ochoa. Del plan de seguridad de la directiva, ésta fue la medida mejor aplicada. Aunado a que los dirigidos por Fernando Ortiz respondieron en el campo con un primer tiempo avasallante sobre los Diablos.

Aunque el marcador reflejó un 3-0, en la primera victoria del Tano como técnico, las Águilas desperdiciaron al menos tres oportunidades claras de gol frente a la portería del joven Gustavo Gutiérrez. Los tres puntos, sin embargo, alejaron al equipo del penúltimo lugar y los llevaron al 15, donde mantienen abierta la puerta del repechaje. Con ello, redondearon la noche del capitán Memo Ochoa, quien llegó a 400 partidos con la camiseta azulcrema

Con una sola victoria en seis partidos, el técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, indicó que no se siente seguro en su puesto y que acatará cualquier decisión de su directiva.

No tengo palabras para explicar esto. El equipo no camina como yo quisiera. Estamos mal. Pareciera que esperamos a que nos metan un gol para reaccionar. Hoy los números son fríos. Las decisiones (sobre su continuidad) las tomará la directiva. Esto no es de creer, sino de resultados , sostuvo.

En contraparte, Fernando Ortiz, estratega interino del América, celebró la actuación de su equipo y avisó que, para llegar al repechaje, jugarán el resto de sus partidos como finales .