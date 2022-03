Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 21 de marzo de 2022, p. 3

Sakhir. El monegasco Charles Leclerc se impuso en el Gran Premio de Baréin para darle a Ferrari su primera victoria desde 2019, seguido por su compañero español Carlos Sainz Jr. y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien completó el podio con el tercer lugar, gracias a los abandonos del holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez debido a averías en las tres últimas vueltas.

Ferrari, que confiaba en el cambio de reglamento técnico que entra en vigor este año para olvidar dos años sin victorias (desde el GP de Singapur de 2019), lanza así su candidatura al título.

La mítica marca italiana no es campeona en pilotos desde que lo lograra Kimi Raikkonen en 2007 y no se corona en la categoría de constructores desde 2008.

“Comenzamos de la mejor manera, con la pole position, la victoria, la mejor vuelta (conseguida por él mismo en la carrera), el doblete con Carlos... No podíamos esperar nada mejor”, celebró Leclerc.

Verstappen figuraba segundo en persecución de Leclerc en el último tramo de la competencia nocturna a 57 vueltas. Fue cuando la carrera tuvo que reiniciarse con el coche de seguridad. Max se puso nervioso al notar la falta de potencia en su monoplaza y momentos después entró al taller; Sergio Pérez le hizo compañía al poco tiempo para completar el fiasco total de Red Bull.