Por ello, las autoridades recomendaron a los universitarios no prestar ayuda a extraños para realizar actividades bancarias, ni acceder a la entrega de ningún objeto o pertenencia a cambio de cheques o aparentes rollos de dinero . Pidieron a la comunidad que en estos casos realicen el reporte a la Central de Atención de Emergencias de la UNAM.

En tanto, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, el secretario general académico, Ignacio Peñalosa, alertó que ha recibido reportes sobre la organización de viajes de prácticas de campo que no son de esta entidad académica y, por ende, no se garantiza la seguridad de los asistentes. Señaló que éstas no tienen validez oficial.