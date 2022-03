Tijuana, BC., Familias rusas que huyeron de su país en el contexto de la guerra con Ucrania, viven en un campamento improvisado en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, a la espera de que este último les otorgue asilo. Con niños y adultos mayores, se instalaron en un costado del cruce peatonal de la Garita San Ysidro, que une a Tijuana, Baja California, con la ciudad estadunidense de San Diego. No tienen acceso a sus cuentas bancarias por las sanciones internacionales contra Rusia por la invasión de Ucrania, y el efectivo que trajeron se les va a acabando.

“Dicen (los agentes fronterizos) que sólo nos pueden decir que esperemos, que por ahora no nos pueden dejar entrar, y que a lo mejor no nos van a poder dejar entrar", comentó a la Afp el ruso Anton, de 27 años, que viaja con su esposa. Parece que estamos en una especie de limbo que no se puede resolver por ahora .