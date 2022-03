Perla: –Claro que sí; y no una, varias veces. La primera, cuando era muy escuincla. Sentí horrible, porque a eso de las siete de la mañana, un tipo llegó con una orden para que nos saliéramos de la casa. Mi padre llevaba una semana borracho, no quería levantarse y se puso a mentarle la madre a medio mundo. ¡Fue el acabose! Enseguida llegaron dos cargadores para sacar al corredor todas nuestras cosas; también la estufa que mi padre nos había comprado en Navidad. Era una Tappan grande, de cuatro hornillas, preciosa. Recuerdo a mi mamá suplicándo a los macheteros que por favor no fueran a maltratarla porque estaba casi nueva. Como si les hubiera pedido lo contrario, al sacarla de la cocina se les cayó y el vidrio que tenía en la puerta del horno se hizo trizas.

Perla: –Por lo que me dijiste en el teléfono creí que no ibas a venir. ¿Arreglaste algo?

Alejandrina: –Ay, ¡qué horror!

Perla: –En todo el vecindario no había una estufa igual, y por eso mi hermana Clara y yo empezamos a sentirnos muy superiores a nuestras amiguitas. Ellas estrenaban vestidos a cada rato o iban de vacaciones en Semana Santa, pero en su casa no había una estufa de cuatro hornillas; en cambio, en la nuestra sí. (Se escucha el silbato de una fábrica.) –Por estar platicando no me di cuenta de que ya era la una. ¿Quieres regresarte a tu casa para ver cómo está la cosa o me acompañas al tianguis? A estas horas llega bastante gente.

III

Las dos mujeres viajan a bordo de La Picosita. Perla, al volante, pone a funcionar los limpiadores de la camioneta en cuanto caen las primeras gotas de lluvia. Perla: –Ojalá que por tus rumbos no llueva, para que no se mojen tus muebles.

Alejandrina: –Puros palos viejos. Lo que me preocupa es la tele: ojalá que a Lucha y a mi mamá se les haya ocurrido meterla al zaguán, porque si se moja ya no sirve, y todavía no hemos terminado de pagarla.

Perla: –Así estábamos con la Tappan: mi padre sólo había pagado tres abonos cuando los cargadores le rompieron el vidrio.

Alejandrina: –¿Y todavía latienes?

Perla (riendo): –¿La estufa? No, ¿cómo crees?, pero me encantaría, porque para mí era muy importante: cuando mi padre estaba bien, quiero decir que no andaba tomado, nos hacía unas galletas con una pizquita de mermelada de fresa en el centro. Aprendió a hacerlas en la primera panadería donde trabajó.

Alejandrina: –¿Sabes hacerlas?