Todo por servir se acaba. El partido comenzó a debilitarse debido a sus éxitos y a que no dejaba espacio para sus competidores, que empezaron a crecer a partir de la década de los 60. Careció de flexibilidad para permitir la entrada de personas con mentalidad renovadora. Tuvo que reprimir con violencia, primero a los movimientos sindicales y luego a quienes reclamábamos respeto a los derechos humanos y diálogo público. En su larga historia, había utilizado el fraude electoral cuando la voluntad popular no coincidía con las decisiones del partido. En 1988 llegó al colmo, tiraron el sistema electoral para justificar la alteración de los resultados.

n motivo de asombro en nuestra vida política es la larga vigencia del partido único, conocido como PRI, aunque su origen data de muchos años antes. En contra de lo que se piensa, el partido único no fue un invento genial de Calles. Años antes, Carranza y Obregón habían pensado en la necesidad de unir a los grupos que habían sobrevivido a la Revolución y que se ostentaban a sí mismos como revolucionarios , pero sin duda, fue mérito de Calles el haber concretado la posibilidad: disciplinar y unificar a todas las fuerzas políticas vigentes después de la muerte de Obregón.

Las cosas tendieron a volverse peores conforme pasó el tiempo y careció el partido de un presidente reformista. El desastre en que terminó el gobierno de Salinas forzó al presidente Zedillo a aflojar los controles y a permitir la alternancia: el PAN logró ganar la Presidencia, pero no cambió el régimen.