Recuerda las fallas del ex presidente Zedillo

E

n verdad que el ex presidente Ernesto Zedillo no tiene el más mínimo respeto para los mexicanos, pues durante su gestión pública fomentó las privatizaciones, matanzas de pueblos originarios, el sistema de rescate bancario con costo a los contribuyentes, el Fobaproa, y todavía quiere dar clases de cómo ser productivo, cuando fue uno de los principales artífices del hundimiento del país.

Héctor Heredia González

Critica a comunicador por expresiones racistas en televisora ucrania

Desde que leí en La Jornada la nota periodística del 17 de marzo pasado acerca de Ucrania, no he podido deshacerme de sentimientos de tristeza, depresión e indignación profunda.

El comentarista Fakhrudin Sharafmal, del canal ucranio 24, dijo al aire, con todo descaro e irresponsabilidad, que se debería matar a todas las familias rusas en Ucrania, incluidos los niños, como hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío, y que si el ejército no podía hacerlo, él mismo estaba dispuesto a llevarlo a cabo, con sus propias manos.

Sharafmal convocaba a los demás a hacer lo mismo. Lo dijo al aire, me sentí asqueado al leer eso. Y no me sentiré limpio hasta que el gobierno y la población ucranios separen de su programa televisivo a semejante comentarista y lo enjuicien.

El pueblo ucranio debería ofrecer disculpas públicas por lo dicho. No puede ser que esta declaración quede impune. A pesar del estado de guerra que impera en esa nación.

Héctor Ortiz Sosa

Honra la vida activista de Gustavo Esteva

Gustavo Esteva, quien falleció recientemente, trabajó con nosotros en Guerrero de 1982 a 1987, con gran apoyo de Alejandro Cervantes Delgado –entonces gobernador del estado– en el marco de un convenio que firmamos entre el gobierno estatal vía la Secretaría de Desarrollo Rural, cuya titularidad recaía en mi persona, y la organización civil Autonomía, Descentralización y Gestión AC que Esteva dirigía en esos años.

Realizó un estupendo trabajo en las comunidades de varios municipios de la Montaña, con su visión de construcción desde abajo, rompiendo esquemas clientelares, patrimonialistas y autoritarios.

Mantuvimos comunicación epistolar y en ocasiones en persona, intercambiando puntos de vista sobre el desarrollo comunitario, la autonomía, el zapatismo, el desarrollo rural integral, la Universidad de la Tierra de Oaxaca, las políticas públicas, el papel del Estado y la construcción de la paz con justicia, entre otros temas.

Cuando en Tlalnepantla, Morelos, comunidad que me acogió desde hace ya 54 años, fuimos agredidos violentamente por el gobierno de Vicente Fox y el entonces gobernador, el morelense Sergio Estrada Cajigal, provocando muerte y desplazamiento forzado, su solidaridad fue infinita.

Gustavo: extrañaremos tu insistencia de mantener la esperanza a pesar de las adversidades que hoy vivimos y el significado de trabajar desde las comunidades sin apostar que desde arriba lleguen las soluciones; tu fallecimiento nos lastima, pero tu recuerdo siempre estará en nuestros corazones.