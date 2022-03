Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de marzo de 2022, p. 19

Santiago. La frustrada visita de la ministra del Interior chilena, Izkia Siches, a la comunidad de Temocuicui, territorio donde ocurre el conflicto entre los mapuches y el Estado, continúa en el ojo del huracán porque en opinión de los indígenas se evidenció el desconocimiento de las formas culturales y los protocolos para una incursión como la referida.

La caravana de unos 12 vehículos, incluida una escolta policial sin distintivos oficiales, avanzaba el pasado martes por un camino rural en la Región de la Araucanía desde la ciudad de Ercilla cuando en las proximidades de Temocuicui la esperaba un retén consistente en un corte de vía con un coche en llamas y desconocidos disparando al aire desde el bosque aledaño. La comitiva maniobró apresuradamente para dar la media vuelta en la estrecha vía y regresó a Ercilla.

El propósito de Siches era visitar la casa y reunirse ahí con la familia de Camilo Catrillanca, un joven mapuche que en 2018 fue asesinado por un carabinero de un balazo en la cabeza por la espalda, cuando conducía un tractor agrícola, y cuyo crimen se intentó encubrir como un enfrentamiento armado por parte de funcionarios policiales y civiles del gobierno de Sebastián Piñera.

Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, reconoció que había aceptado la cita e incluso fue a Ercilla a recibir a la ministra para incorporarse a la caravana; pero después se quejó de que todo se gestó muy rápido, sin las coordinaciones debidas.

Se refería, como manda el protocolo mapuche, a que el lonko (jefe, máxima autoridad de la comunidad), Víctor Queipul Huaiquil, no fue contactado para gestionar la visita. El propio Queipul lo confirmó en declaraciones al medio electrónico Interferencia, cuando dijo que de ninguna manera se cumplió el protocolo mapuche y que “si quieren entrar así están muy equivocados. Soy yo el que representa a la comunidad. Eso yo no lo voy a aceptar. En Temocuicui tenemos 16 peñis (hermanos) presos, además de dos menores de edad, es un tema serio. Los asesores están errados, porque no saben con quién deben hablar, dialogan entre ellos. La resistencia de Malleco está viva, presente y activa”, agregó.