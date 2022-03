De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 20 de marzo de 2022, p. 16

El Senado no puede aprobar en sus términos la reforma que regula el crédito de nómina con cobranza delegada, ya que no puede avalar nada que perjudique a los trabajadores. Así como está planteada no pasará , sostuvo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien aseguró que con ello está de acuerdo su contraparte en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.