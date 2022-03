Afp

Domingo 20 de marzo de 2022

Belgrado. Yaroslava Mahuchikh llegó a Belgrado en condiciones extremas y se arropó con los colores de la bande-ra de Ucrania para festejar la presea de oro en salto de altura, en el Mundial de Atletismo bajo techo, que dedicó a su país.

Con un salto de 2.02 metros, la medallista olímpica de Tokio y subcampeona del orbe al aire libre, superó a la australiana Eleanor Patterson (2.00) y a la kazaja Nadezhda Dubovitskaya (1.98), pese al calvario vivido para viajar a la capital serbia.

Mahuchikh, quien tiene previsto instalarse en Alemania junto a su madre y a su hermana mayor, describió tras bajarse del podio su largo periplo para llegar a Serbia y la pesadilla que vive desde que se inició el ataque ruso.

El 24 de febrero me desperté con el sonido de dos explosiones. Rápidamente llamé a mis padres y a mi entrenador. Comprendí que los rusos habían comenzado la guerra contra el pueblo ucranio. La situación era muy difícil y tuve que dejar mi ciudad, Dnipro. En ese momento, no pensaba en absoluto en los entrenamientos y no creía posible venir al Mundial. Pero recibí una llamada de la Federación Ucrania pidiéndonos ir a Belgrado para proteger a nuestro país en la pista. Comenzamos entonces un viaje de tres días en coche bajo las bombas y acompañados por las sirenas , relató.