▲ El equipo de Andrés Lillini apeló de nuevo al carácter aguerrido, intrépido, pero en está ocasión no fue suficiente para evitar la derrota. Foto Afp

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 20 de marzo de 2022, p. a10

Las remontadas ganan partidos y, para algunos equipos como Pumas, parecen un destino inevitable. El riesgo es que no siempre ocurren. De su gran noche en los cuartos de final de la Concachampions, ante el New England Revolution, los universitarios pasaron a la derrota contra el Necaxa (1-3) en el estadio Olímpico Universitario. El común denominador es que en ambos encuentros empezaron perdiendo en el marcador y el sufrimiento, ayer, no tuvo un sabor más dulce.

El equipo de Andrés Lillini apeló de nuevo al carácter aguerrido, intrépido, que tanta satisfacción dejó en el torneo de la Concacaf para corregir su falta de juego. No se trataba de una eliminatoria, pero sí la oportunidad de romper la inercia de cuatro jornadas sin ganar en la Liga Mx, con dos derrotas incluidas. La misión imposible, sin embargo, empezó y terminó con un rival que fue superior en los 90 minutos.

Los goles de Alan Medina (20’) y Rodrigo Aguirre (28’, de penal, y 61’), más una triple atajada del portero Luis Malagón en el primer tiempo, acabaron con la garra y la mística que presumían los universitarios. El brasileño Diogo de Oliveira recortó distancias con un cabezazo, aprovechando sus 1.94m de estatura, pero ya era tarde (69’).