Para Timothy Snyder un destacado historiador estadunidense que ya desde hace años aparte de su neonoltenismo ( Hitler=Stalin ) viene promoviendo un moderado, basado en la seguridad, liberalismo de la guerra fría ajustado al siglo XXI ( bit.ly/3IfcOLV ), Ucrania −igual que en tiempos de Euromaidan−, es un regalo de los cielos: una fuente de inspiración y una chance para Europa a renovarse ( bit.ly/36lcVbP ). Apuntando a una curiosa figura de la política de inevitabilidad que introduce en uno de sus libros ( The road to unfreedom, 2018) para, supuestamente, deslindarse de los lugares comunes intelectuales como p.ej. el fin de la historia , asegura que la guerra en Ucrania nos enseñó que fue un error creer que el capitalismo, la democracia y la libertad han sido triunfantes o que en Europa ya no habría guerra [como si Bosnia o Kosovo hubieran sido alucinaciones] ( nyti.ms/36lcs9q ).

En fin. Las poses así dicen más sobre quien las toma, que sobre el objeto de tal postureo. El éxtasis de las élites intelectuales y políticas europeas durante el Euromaidan (2013-2014), una masiva protesta ciudadana que irrumpió en Kiev cuando el gobierno dio marcha atrás a su ruta de la adhesión a la UE, secuestrada luego por la extrema derecha nacionalista e instrumentalizada por EU (no, no fue un golpe de la CIA ) −y donde p.ej. BHL cuando todo se acabó se sacaba fotos con gestos napoleónicos en las barricadas vacías−, fue más bien una muestra de la profundidad de la crisis del proyecto europeo.

Vaya. Las élites intelectuales atlantistas −80 años después de Walter Benjamin y sus Tesis sobre la historia (1940)−, descubriendo que la historia no es lineal, acumulativa y que no se puede predecir , tal como creían y aseguraban −Snyder incluido−, por las últimas tres décadas desde el colapso de la URSS. Cuando hace 30 años, a contrapelo del reinante optimismo del fin de la historia , Eric Hobsbawm, se atrevió a hacer su propia predicción y pintó el panorama de la posguerra fría lleno de guerras, enormes desigualdades, desastres ecológicos y otras ruinas del neoliberalismo ( The age of extremes: The short twentieth century 1914-1991, 1994, p. 558-585) −todo lo que estamos experimentando y algo que explica mejor lo que pasa en Ucrania− ha sido ridiculizado (entre otros por Tony Judt, amigo y mentor de Snyder)

Snyder no es el único. Otros destacados “ Cold war warriors tardíos” también aprovecharon para descubrir que la historia regresó/aceleró (bit.ly/3MNpk98) o que todo lo que sabían sobre el siglo XXI fue un error (bit.ly/361a8EC). Lo hizo incluso el propio Francis Fukuyama según el cual con la guerra en Ucrania el fin de la historia llegó a su fin (sic). Pero al mismo tiempo según él −curiosamente− los valientes ucranios demostraron que el espíritu de 1989 sigue vivo (on.ft.com/35RyZuv) y que la derrota rusa hará posible el nacimiento de una nueva libertad que nos sacará de una depresión del declive global de la democracia (bit.ly/3vYVyYZ).