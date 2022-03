Roberto Garduño

Sábado 19 de marzo de 2022, p. 7

Minatitlán, Ver., La consulta de revocación de mandato legitimará al Presidente, porque no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. Para qué sirve un Presidente sin autoridad moral, sin autoridad política. Imagínense, cualquiera tendría la tentación, el atrevimiento de ningunearlo. ¡No!, el Presidente tiene que tener legitimidad, tiene que tener apoyo y respaldo de los ciudadanos , adujo Andrés Manuel López Obrador.

De la aprobación del decreto para permitirle a él, junto a los funcionarios de su gobierno y a los legisladores afines, promover el ejercicio de revocación, aprovechó para convocar a “que participe la gente, todos, no le hace que vayan a votar en contra mía, pero participemos, porque ya va quedar establecido este método, y así nadie se va sentir absoluto en ninguno de los niveles de la escala.

Es un ensayo democrático de primer orden, entonces yo invito a todos, el 10 de abril, a participar, a ir a votar, eso deberían de estar haciendo nuestros opositores de manera abierta, todos convocando a participar .

En otra rueda de prensa cargada de temas, el tabasqueño endureció el rostro, seco y con tono enérgico respondió a Ernesto Zedillo, a quien reprochó la traición a Carlos Salinas de Gortari, haber entregado de un plumazo –a dos empresas estadunidenses– los ferrocarriles nacionales, la matanza de Acteal y haber convertido en deuda pública –con el Fobaproa– los adeudos de banqueros nacionales y extranjeros, además de que ni siquiera se quedan a vivir en México, cometen sus fechorías y abandonan el país , reprochó.

La víspera, Ernesto Zedillo, sin citar nombres, acusó a gobernantes populistas por el pésimo manejo de la pandemia.