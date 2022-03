L

a población tsotsil del municipio de Aldama, Chiapas, continúa bajo fuego. La guerra contra las comunidades no cesa desde hace más de cinco años y nadie ha sido capaz de pararla. Hay acuerdos que no se cumplen y la permisividad de los gobiernos federal y estatal para que la población padezca hasta 15 episodios diarios de disparos con balas de alto calibre provenientes del grupo paramilitar del municipio vecino de Chenalhó, cuna de la contrainsurgencia.

El conflicto agrario está más que rebasado. Las 60 hectáreas en disputa no son sino el pretexto para continuar aterrorizando a la población. Nosotros no entendemos qué está detrás de tanto disparo, no entendemos por qué el gobierno no puede o no quiere pararlos. La mesa de negociación no sirvió, no se cumple, no hay un solo día en que no haya disparos , cuenta uno de los pobladores que omite su nombre.

Cualquiera que pase por la zona puede escucharlos e incluso ser atacado. Para nadie es un secreto las condiciones en las que sobreviven miles de indígenas que, cuando la situación se agrava, tienen que refugiarse en las montañas cargando a los abuelos y abuelas, con sus niños y con lo que puedan para sostenerse.