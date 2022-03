Ismael Cano Moreno

Lo multaron por seguir las indicaciones de un agente de tránsito

El pasado 30 de julio se aplicaron vacunas anticovid en la Preparatoria 9, ubicada en la avenida Insurgentes Norte. Debido a la gran afluencia de gente, se complicó el tránsito de automóviles y autobuses y hubo un operativo para agilizar la circulación en carriles centrales desde temprano.

Yo circulé alrededor de las 8 horas y los elementos de tránsito, para permitir un avance más fluido, me indicaron que circulara sobre el carril confinado del Metrobús, hasta donde sé, el reglamento de tránsito señala que la obligación es obedecer las indicaciones de los agentes. Cuando los problemas se agudizaron, bloquearon la circulación en Insurgentes, anexo fotografía publicada por SSCCDMX, y ahora me aparece una multa, con esa fecha, por circular en el carril confinado. He intentado establecer comunicación para solicitar una explicación, pero hasta ahora he sido ignorado, y no he podido solucionar el problema; mi dirección de correo electrónico es [email protected]

José Adalberto Santoyo

Invitación

Análisis y reflexión sobre la derecha europea y la lucha por la hegemonía

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, invita a la reflexión y análisis La derecha europea, la resolución del parlamento y la lucha por la hegemonía, donde contaremos con el analista internacional Jorge Torres.

La cita es hoy a las 12 horas, en el parque José Refugio Menes, de la colonia Postal, cerca de la estación del Metro Villa de Cortés, atrás del mercado.

En vivo y Suscríbete por YouTube, Buzón Ciudadano AC, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Antonio Villegas, Luis Martín Ángeles, Inti Ernesto Salas, Imelda Beristáin, Teresa Moreno, Luciano Aguilar e Ismael Estrada