Se acabó todo eso, la gente ya no viene, yo particularmente tengo año y medio que no pisaba mi casa y pues, ahora que me fui, que subimos al rancho (en Palmas Altas), pues cómo le digo, a veces tiene uno el corazón duro, pero sí se le dobla, le gana a uno el sentimiento de ver destruidas sus casas, sus propiedades, sus cosas que usted tiene ahí, que le costaron, que logró hacer con mucho esfuerzo .

–¿Ahora que lo vio, es más grave la situación de lo que usted se imaginó?

–Sí, sí, mucho más. Yo ya lo había mirado en videos que subía la gente y pues es muy diferente porque se ve nada más una casa o una calle, pero tuve la oportunidad de caminar por mi rancho y da tristeza ver tantos daños, vamos a decir 70 por ciento de las viviendas están abiertas, las saquearon, las vandalizaron, y es lamentable todo esto”.

Leonardo Salas, como integrante de la comunidad migrante de zacatecanos radicados en el extranjero, dio las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por enviar al Ejército para intentar recuperar las comunidades de la Sierra de Cardos del control del crimen organizado.