Martín Sánchez Treviño y René Alberto López

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 19 de marzo de 2022, p. 21

Trabajadores sindicalizados adheridos a la sección 44 de Petróleos Mexicanos (Pemex) marcharon en Villahermosa, Tabasco, para exigir mejor servicio médico y mantenimiento a las instalaciones petroleras, además acusaron que existe déficit de plazas laborales.

Con una banda de guerra al frente de la movilización, los inconformes, vestidos de color rojo y blanco, portaban una gigantesca manta con la leyenda: Servicio Médico de Pemex Reprobado .

Esta manifestación se realiza en el contexto de la conmemoración del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, lo que fue aprovechado para la exposición de sus demandas. En otra lona se leía: Medicina no hay, ropa de trabajo no hay, zapatos no hay, trabajo no hay, vivienda no hay. Esta es la administración del no hay .

El dirigente sindical de la sección 44, José Zamudio, acusó que en la actualidad Pemex, con el tabasqueño Octavio Romero Oropeza como director, está en manos de malos administradores a los que no les importa si una planta explota ni si afecta a un trabajador, o un familiar recibe medicinas apócrifas . Aseguró que hoy los petroleros tienen el peor servicio médico en la historia de Pemex.

Campesinos se pronuncian en favor del Presidente

Al menos 2 mil comerciantes, naranjeros, agricultores y ganaderos del municipio de Padilla, Tamaulipas, también celebraron el aniversario de la expropiación petrolera y durante la reunión se pronunciaron en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador para que continúe en funciones, porque ha defendido la vida al dotar de vacunas a la población contra el covid-19.