Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 19 de marzo de 2022, p. 16

Minatitlán, Ver., El salario de los trabajadores no debe tocarse, es sagrado, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esa forma reprobó el contenido de la iniciativa que permitiría a los acreedores cobrar del salario de los trabajadores, sin su autorización. Y de aprobarse en el Senado, dijo que la vetará.

No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba embargarse el salario de los trabajadores; bajo ninguna circunstancia, nadie puede apropiarse de la nómina del trabajador, es lo que permite el sustento de la familia. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso.