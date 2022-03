Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de marzo de 2022, p. 13

Las escuelas de tiempo completo no desaparecen, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que no operarán como en años anteriores, pues cuando los recursos públicos se entregaban a los gobiernos estatales, no bajaban a las escuelas.