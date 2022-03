Ello, luego de un debate de casi tres horas en el que PAN, PRI, MC y PRD advirtieron que acudirán a la Suprema Corte para echar abajo ese decreto que, a su juicio, violenta la Constitución, para permitir a López Obrador acudir a la propaganda y promover la revocación de mandato. Los morenistas Antares Vázquez y José Narro Céspedes respondieron que no hicieron reforma alguna, sólo la interpretación correcta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, sobre la propaganda gubernamental.

Con el aval de Morena y sus aliados, el Senado aprobó ayer el decreto que elimina la restricción impuesta por las autoridades electorales al presidente Andrés Manuel López Obrador y los demás servidores públicos de no hablar del proceso de revocación de mandato y la remitió al Ejecutivo federal, quien la promulgó anoche mismo, por lo que hoy viernes entra en vigor.

De los 12 senadores de Morena, PT y PVEM que un día antes se ausentaron e impidieron con ello que la reforma saliera, ayer llegaron siete y el grupo mayoritario sumó 67, con lo que logró la mayoría necesaria. La sesión se caracterizó por un escándalo que armó la oposición, ya que senadores de PAN, PRI y MC reclamaron a la presidenta, Olga Sánchez Cordero, la conducción de la mesa directiva, por no haber alargado el tiempo para votar. La morenista Malú Micher defendió a Sánchez Cordero y recalcó a panistas y priístas que la sesión se inició una hora después de lo programado, para esperar que llegaran todos. Les hizo notar además que no tienen autoridad moral cuando reventaron la sesión de un día antes, al no votar aunque estaban presentes. Como es costumbre, Lilly Téllez insultó a la presidenta del Senado.

En la discusión en lo particular los opositores presentaron 14 reservas, pero en tribuna, más que argumentar los cambios propuestos, fustigaron a Morena por ese decreto y defendieron con vehemencia al INE y a la alcaldesa de Cuauhtémoc.