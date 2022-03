Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 18 de marzo de 2022, p. 5

Budapest. Un peluche como compañero de viaje es la pieza que, tal vez, les recuerda su hogar. Huyeron sin saber por qué y han pasado frías noches fuera de su cama. Han dormido amontonados e incómodos en refugios, trenes, autos y autobuses. Los niños desplazados por la guerra en Ucrania son las víctimas más frágiles del conflicto.

Pese a todo, no pierden la inocencia. Se les ve llenos de energía y se aferran al peluche con fuerza. Como tratando que les explique por qué llevan tanto tiempo lejos de casa. No alcanzan a concebir el concepto de guerra, pero la sufren todos los días.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha documentado que de los más de 3 millones de desplazados, al menos la mitad son niños. La Unicef, por su parte, estima que 7.5 millones de menores han quedado atrapados en medio del conflicto y requieren ayuda y protección urgente.

En medio del éxodo causado por la invasión rusa, es habitual ver que gran parte de los niños llevan consigo un muñeco de peluche.

El largo camino emprendido desde su país no ha minado su ímpetu. Los pequeños que van abordo de un tren que los lleva de Bucarest a Budapest juguetean, ríen, preguntan, brincan, lloriquean, bailan, buscan cómplices –niños o adultos– para divertirse o intercambiar sonrisas, elevan sus pequeñas manos para saludar y tararean canciones infantiles.

Sonya, de tres años de edad, fue imparable a lo largo del camino. Jugaba, cantaba y cada que el ferrocarril paraba en una estación, se aferraba a la ventana para observar a quienes pasaban por los andenes.

Ni siquiera los reclamos que una agente fronteriza húngara le hizo a su madre la distrajeron. Justo en ese instante, la pequeña halló un compañero de juego: un voluntario bajo el tren se acercó a la ventanilla y posó sus manos sobre el vidrio. De inmediato, Sonya respondió, buscando contacto. El hombre movía las palmas de un lado a otro y la niña, a carcajadas, trataba de atraparlas.

Con ella viajan su hermana Viktoria, de 14 años, y su madre. Ya no recuerdan el día exacto que salieron de Kiev. Han recorrido mil 124 kilómetros y les faltan 656 más para llegar a Munich. Cruzaron la frontera ucrano-rumana en Siret y de ahí se trasladaron a la capital de Rumania. Hace un par de noches abordaron el tren hacia la capital húngara.

Las madres de estos niños han empeñado todas sus fuerzas para alejarlos del conflicto. Es por ellos, principalmente, que han escapado, dejando todo atrás. Una mentira piadosa es la explicación más común: Estamos en un viaje y papá nos alcanzará pronto . Lo que estas mujeres desconocen es cuándo terminará su periplo.

A los adolescentes, en cambio, no hay forma de engañarlos. Saben que su país fue invadido e ignoran si sus padres estarán esperándolos al regreso. Ensimismados, no despegan las miradas del teléfono móvil, revisan sobre todo las redes sociales. Pero no se descuidan y en todo momento están al pendiente de los pequeños. En medio de la fuga se han vuelto el apoyo de sus madres.