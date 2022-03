Arturo Sánchez Jiménez

México pidió ayer en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el alto el fuego en Ucrania para que la ayuda humanitaria llegue a los civiles afectados.

Al señalar que el saldo de la invasión rusa es devastador, el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que el país lamenta que el consejo no haya hecho aún un llamado inequívoco al cese de las hostilidades, lo cual sería el mayor apoyo humanitario que podría recibir la población ucrania.

Han transcurrido tres semanas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el saldo es realmente devastador. Hemos escuchado cifras trágicas: más de tres millones de refugiados y cerca de 1.8 millones de desplazados internos , dijo De la Fuente en una sesión del consejo en la sede de la ONU en Nueva York, de acuerdo con información de la SRE.

Son números exorbitantes, agregó, sobre todo si recordamos que hace exactamente un mes estábamos sentados en esta misma sala evaluando la implementación de los Acuerdos de Minsk, y en esa sesión, por cierto, se nos dijo que lo que ocurría en el terreno eran solamente ejercicios militares .

México hizo un reconocimiento a la disposición solidaria de todos los países que han recibido refugiados, pero subrayó que las necesidades de las personas que no han podido salir o no han logrado ser evacuadas de las áreas urbanas acosadas han aumentado y seguirán creciendo, especialmente aquellas que no tienen acceso a servicios básicos: agua potable, alimentos o medicinas.