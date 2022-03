U

na manera importante de tener malserestar (MSE), lo opuesto al bienserestar (BSE), es instrumentalizar. Instrumentalizar sus propias actividades (AV) y vida constituyen formas de MSE al margen de la ansiedad y de los sentimientos de alienación que causan. Instrumentalizar significa, ya sea que uno trata cosas que sólo tienen valor instrumental (VI) como si tuvieran valor no instrumental o intrínseco (VNI) o, a la inversa, trata cosas de VNI como si fueran sólo de VI. P. ej. en el 1er caso somos adictos al dinero, la buena reputación o al éxito, y en el 2º tratamos nuestras AV y amigos como instrumentos para nuestros fines. También podemos tratarnos a nosotros mismos así. ¿Cómo podemos hacernos eso a nosotros mismos? En Happiness, Flourishing and the Good Life (2021), Thomson, Gill y Goodson (TGG) dicen que la idea de autoinstrumentalizarse surge de que:

1. Las personas suelen asociar BSE con sentirse bien o sentir felicidad (FL), pero hay más en vivir una vida floreciente que la FL. Cuando nos sentimos miserables esto es un signo que algo está mal. Pero lo que está mal no está constituido por el sentimiento de miseria, que es un signo, p. ej. el sentimiento de soledad puede derivar de no tener amigos, que es la carencia. Estas consideraciones indican que hay más en el BSE que sentirse bien. Así, la idea que la instrumentalización puede ser componente del MSE no puede descartarse con bases hedónicas.2. Tratar algo de VI como si fuese VNI es similar a una enfermedad. Si a alguien le gusta mucho el dinero, lo llamamos avaro y a estas tendencias les llamamos fetiches o patologías. Algo similar aplica al tratar algo de VNI como si fuese VI: llamamos mercenarios a las personas y deshumanizante al trato. Esos estados son enfermedades porque en esos modos del serestar se han invertido las relaciones fundamentales de valor. Es como si no distinguiéramos emocionalmente entre un celular y nuestra madre. En suma, una vez que rechazamos el supuesto hedónico que las únicas maneras en que una persona puede tener MSE es sintiéndose mal, entonces enfrentamos la pregunta ¿qué más hay? Parte de la respuesta es que el MSE puede consistir en tener las relaciones evaluativas fundamentales invertidas. Una persona que consistentemente pone la carreta delante del caballo no puede estar bien. Tal conducta es irracional sin ser necesariamente inmoral. Algo de VI es remplazable y sujeto a la racionalidad instrumental. Es un costo, debe ser usado eficientemente y su único valor se deriva de los fines. Por tanto, debemos minimizarlo. En contraste, a lo que tiene VNI no lo tratamos como costo que deba minimizarse. Al contrario, debe ser apreciado y disfrutado. Con esto podemos ver por qué el atesoramiento y la tacañería son consideradas como similares a las enfermedades. Equivale a tratar los objetos como personas. El mismo tipo de consideración aplica al tratar cosas que tienen VNI, personas, como si fueran objetos. Algo de VNI se valora por lo que es y no por sus consecuencias. Si algo tiene VNI, no está sujeto a las reglas de la racionalidad instrumental. Debe ser respetado, apreciado y querido por lo que es. Cuando uno instrumentaliza sus AV, las trata como meros instrumentos para obtener fines y trata éstos como si tuviesen VNI. La instrumentalización implica que uno no puede apreciar el VNI de sus AV como proceso vivido. Esto aplica también a las relaciones. Si uno trata a otros como mero instrumento de sus propios fines, no puede tener amigos. Peor, no puede integrar a otras personas como parte de su vida, de su BSE. Las personas pueden autoinstrumentalizarse. Un modo de hacerlo es hacer depender la autovaloración de las opiniones de otros. En estos casos, la persona se automercantiliza para lograr la aprobación de otros, se aliena. En su conciencia están invertidas las relaciones fundamentales de valor. Kant sostiene que lo inmoral no es sólo instrumentar a otros sino también a uno mismo.