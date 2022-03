Qué triste resulta hoy ser oposición

a oposición de hoy en México a veces me da risa y en otras compasión. No tienen argumentos, pura mentira y desinformación; sofismas tan obvios y mal hechos, que sólo los ingenuos y desinformados pueden terminar de leerlos o escucharlos sin bostezar. A veces me pregunto: ¿qué pensaran de sí mismos esos intelectuales tan cultos cuando leen lo que escriben? Los otros que ni siquiera son cultos ¿pensarán?

Ya sabemos que les pagan muy bien por poncharle llantas a las mañaneras. No hacen otra cosa. Hoy por hoy, está muy bien pagado desinformar, porque la información es gratis y fluye cristalina cada mañana todos los días desde Palacio Nacional.

Qué triste destino de esta oposición. En época de la bonanza de la corrupción, cuando ésta era gobierno, los mantenían bien aceitados y contentos como vendedores de silencios. Ahora sólo pueden cobrar si vociferan y avientan piedras. ¿Les pagarán por palabra escrita o por la nota desinformativa ? Hoy la nota si es lanota.

Están tan confundidos y tan necesitados de confundir que ni siquiera se atreven a votar para revocarle el mandato al que tanto quisieran revocárselo. ¡Qué gran paradoja!

Si pudieran comprender que hasta ellos estarían mejor en el gran México que se está construyendo, estarían orgullosos pisando el acelerador de la máquina de la historia, porque no tiene freno ni reversa.

Hay oposiciones que son orgullo y otras que son vergüenza. Qué triste ser oposición hoy.

¡Únanse!, hay lugar para todos. ¡Serán bienvenidos!

Carlos Noriega F.

La semilla que nos lega Gustavo Esteva

Nuestro querido Gustavo, como buen semillero, se hizo semilla. Duele. Cada uno en ese lugarcito abajo y a la izquierda, ahí donde sentimos el dolor que duele en la tierra de la semilla que anuncia y promete el cambio hacia el mundo donde quepan muchos mundos. Luchó de la mano acompañado con los indígenas y los campesinos desde y con la Unitierra Oaxaca. Gustavo también nos anuncia un parto que alcanzó a vislumbrar en el horizonte que nos compartió a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y escucharlo. Pareciera que se fue, pero no se ha ido, permanece y nos da fuerza e invita a continuar en ese andar que, como él reiteró, nos conmovió para movernos con él y con todos fabricando con cariño la convivialidad y la territorialidad. ¿Será el dolor de abrigar la esperanza?

Javier Maisterrena, Arturo Lomelí, por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales AMER

Sobre la dolorosa muerte del maestro

Gustavo Esteva, maestro, educador, defensor de la vida, del territorio y de la autonomía de los pueblos indígenas, amigo entrañable, solidario y cofundador, con la Universidad de la Tierra, de la Cátedra Interinstitucional Mahatma Gandhi, nos ha legado con su vida un ejemplo de congruencia y un camino de luz que seguiremos caminando hasta lograr la liberación de los pueblos. Su dolorosa desaparición física nos mueve a redoblar los esfuerzos en la defensa de la tierra para materializar con ello el ideal gandhiano de la unidad en la diversidad. Con Gustavo seguiremos juntos hasta lograr un mundo de justicia y paz. ¡Hasta siempre, compañero!

Cátedra Interinstitucional Mahatma Gandhi

La FGR debe investigar a Sandra Cuevas, opina

La presunta responsable Sandra Cuevas, suspendida de sus funciones como alcaldesa de la Cuauhtémoc, ha sido vinculada a proceso por varios delitos. Gravísimo que a unos meses de iniciada su gestión, su capacidad sólo le dio para pregonar, avasallarse de lambiscones y mostrarse con ambición desmedida, enloquecida por el poder y el dinero. Sostenida por partidos como PAN, PRI y PRD, en el absoluto descrédito por ser cómplices del más despiadado saqueo a nuestro país, a Cuevas no le da para pensar ni sensibilizarse en ello. Para ella eso no importa.