Viernes 18 de marzo de 2022, p. 29

Tijuana, BC., La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda exigió a Banca Afirme la devolución de 123 millones de pesos de participaciones federales que la institución financiera retuvo para el fideicomiso de una planta fotovoltaica que se construiría en Mexicali, proyecto que se truncó porque la empresa a la cual se asignó el contrato, Next Energy, no pudo conseguir permisos. De hecho, en una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la obra no se llevará a cabo.

La mandataria explicó que el gobierno del estado interpuso un recurso legal y los tribunales fallaron en favor de Baja California y ordenaron la reintegración de los fondos a las arcas publicas porque el proyecto se canceló. Por ello, quiero hacer un enérgico llamado a que se devuelva el dinero , publicó en redes sociales.

La administración anterior, encabezada por Jaime Bonilla (2019-20121) también de Morena, firmó un contrato con Next Energy, en el que comprometió alrededor de 19 por ciento de las participaciones federales en un contrato que estipulaba que el gobierno del estado iba a comprar la energía producida por la planta para alimentar el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado-Tijuana, que lleva agua a la zona costera de la entidad.

Sin embargo, aunque no tenían los permisos y las instancias federales ya anunciaron que no los otorgarán, los términos del contrato permitieron a la compañía recibir en un fideicomiso la primera ministración mensual de 123 millones de pesos para una planta que no se hará.

Además, hay una serie de demandas contra ex funcionarios involucrados, pero eso no impidió que el banco diera los fondos a Next Energy.

Ávila Olmeda destacó que está para cuidar el dinero de los bajacalifornianos. “El presupuesto es de todos, no debe perderse un solo peso y un juez ha ordenado a Afirme que regrese ese dinero. Con absoluta sorpresa me entero de que el banco no ha querido regresar este dinero al pueblo de Baja California, pese a que los juzgados así lo determinaron. Por eso desde aquí quiero hacer un enérgico llamado a Afirme para que a la brevedad posible regrese esos recursos.